Ученые из США приблизились к созданию универсальной вакцины против рака
- 21.07.2025, 20:37
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мРНК-технология показала поразительные результаты.
Американские ученые приблизились к созданию универсальной вакцины против рака — новый подход с использованием мРНК-технологии показал неожиданные и многообещающие результаты в эксперименте на животных, пишет EurekAlert.
Исследование, опубликованное в журнале Nature Biomedical Engineering, провела команда Университета Флориды. Вместо того чтобы атаковать конкретные опухолевые белки, как это принято в традиционных противораковых вакцинах, они активировали иммунную систему неспецифическим способом — как будто организм борется с вирусом. Это привело к выраженной противоопухолевой реакции.
Комбинируя экспериментальную мРНК-вакцину с распространенными препаратами иммунотерапии, в частности с ингибиторами контрольных точек PD-1, ученые добились сильного ответа со стороны иммунной системы. Даже опухоли, ранее считавшиеся устойчивыми к лечению, сокращались или полностью исчезали. В некоторых моделях, таких как меланома и рак мозга, вакцина срабатывала даже без поддержки дополнительных препаратов. Ученые говорят, что такой эффект удалось достичь за счет повышения экспрессии белка PD-L1 внутри опухоли, что сделало ее более уязвимой.
Исследование основывается на предыдущем успехе той же команды, которая в 2023 году провела первое клиническое испытание персонализированной мРНК-вакцины против глиобластомы. Тогда использовалась вакцина, созданная из опухолевых клеток самого пациента.
Новый подход универсален — вакцина не адаптирована под конкретную опухоль, а просто «будит» иммунную систему. Это делает ее потенциально массовым и доступным средством лечения.
Авторы называют открытие прорывом: если результаты подтвердятся в клинических испытаниях, вакцина может стать универсальным инструментом в борьбе с раком, особенно с теми формами, которые не поддаются традиционному лечению. Сейчас команда работает над усовершенствованием формулы и готовится к началу испытаний на людях.