ВСУ зачищают прорвавшиеся в Покровск ДРГ россиян
- 22.07.2025, 8:08
Часть оккупантов уже ликвидирована.
В Покровске продолжается операция по ликвидации российских диверсионных групп, которые несколько дней назад проникли в город через населенный пункт Зверев, сообщают аналитики DeepState.
Согласно их данным, противник воспользовался уязвимостью на украинских позициях — в одной из бригад закончился пехотный ресурс, а также была получена неточная информация о ситуации на участке.
Для стабилизации обстановки были направлены силы 155-й отдельной мотопехотной бригады и 68-го отдельного егерского батальона ВСУ.
«Поиск и нейтрализация вражеских групп продолжается. Часть ликвидирована, другие — еще нет. Основная задача противника — закрепиться, дождаться подкреплений и установить контроль над улицей Защитников Украины», — отмечает DeepState.