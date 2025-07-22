ВСУ зачищают прорвавшиеся в Покровск ДРГ россиян 22.07.2025, 8:08

иллюстративное фото

Часть оккупантов уже ликвидирована.

В Покровске продолжается операция по ликвидации российских диверсионных групп, которые несколько дней назад проникли в город через населенный пункт Зверев, сообщают аналитики DeepState.

Согласно их данным, противник воспользовался уязвимостью на украинских позициях — в одной из бригад закончился пехотный ресурс, а также была получена неточная информация о ситуации на участке.

Для стабилизации обстановки были направлены силы 155-й отдельной мотопехотной бригады и 68-го отдельного егерского батальона ВСУ.

«Поиск и нейтрализация вражеских групп продолжается. Часть ликвидирована, другие — еще нет. Основная задача противника — закрепиться, дождаться подкреплений и установить контроль над улицей Защитников Украины», — отмечает DeepState.

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