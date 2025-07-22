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Российский «Автоваз» объявил о сокращении рабочей недели

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  • 22.07.2025, 10:53
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Российский «Автоваз» объявил о сокращении рабочей недели

Продажи легковых автомобилей в РФ рухнули.

Крупнейший российский автопроизводитель «Автоваз» осенью рассмотрит возможность сокращения рабочей недели из-за состояния авторынка, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

«Автоваз» в конце июня сообщал, что ожидает падения рынка легковых автомобилей РФ в этом году на 25% до 1,1 миллиона штук, новый прогноз Ассоциации европейского бизнеса также предполагает падение на 24%.

Автопроизводитель может перейти на четырехдневную рабочую неделю вместо пятидневной из-за сокращения продаж, вызванного высокой ключевой ставкой и большого количества импортных автомобилей на рынке, следует из сообщения.

«Речь идет о высокой ключевой ставке и ужесточении требований регулятора к заемщикам по автокредитам. Кроме того, в Россию ввезено значительное количество автомобилей импортного производства (преимущественно в 2024-м году), при этом импортные бренды ведут политику ценового демпинга».

По оценке «Автоваза», запасы нераспроданных импортных автомобилей сейчас составляют около 400 000.

Если решение будет принято, то рабочая неделя будет сокращена с 29 сентября, говорится в сообщении.

«Окончательное решение о введении режима неполной четырехдневной рабочей недели будет принято по итогам анализа тенденций на рынке и экономических факторов, в том числе уровня ключевой ставки и доступности кредитных продуктов», — говорится в сообщении.

По данным аналитического агентства Автостат, в первом полугодии авторынок сократился на 26,3% до 530.375 штук, при этом к концу полугодия падение ускорилось. Продажи «Автоваза» сократились на 25% до 155.481 штуки.

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