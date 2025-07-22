Белорусский МАЗ жалуется на китайцев и россиян

Белорусский МАЗ жалуется на китайцев и россиян7
- 22.07.2025, 11:50
- 3,322
Они якобы «нечестно конкурируют».
Минский автомобильный завод испытывает серьезное давление на российском рынке из-за «жесткой и нечестной конкуренции». Об этом заявил замгендиректора АО «МАЗ» Александр Игнатюк в эфире телеканала СТВ.
По его словам, российский рынок — это крайне конкурентная среда, где помимо местных производителей, фактически контролирующих ситуацию, активное участие принимают и китайские компании.
— Мы ощущаем давление как со стороны российских игроков, которые по сути являются хозяевами рынка, так и со стороны китайских производителей, активно продвигающих свою продукцию, — отметил Игнатюк. — Несмотря на это, у МАЗа есть своя ниша и устоявшаяся доля.
При этом он подчеркнул, что борьба за рынок далеко не всегда ведется честно. Особенно это заметно в Санкт-Петербурге, где зафиксированы случаи возгорания белорусских автомобилей МАЗ.
— Конкуренция агрессивная, в том числе в ценовой категории. Некоторые методы явно выходят за рамки деловой этики, — добавил Игнатюк, подчеркнув, что белорусы стараются действовать открыто и прозрачно.