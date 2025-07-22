закрыть
22 июля 2025, вторник, 13:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусский МАЗ жалуется на китайцев и россиян

7
  • 22.07.2025, 11:50
  • 3,322
Белорусский МАЗ жалуется на китайцев и россиян

Они якобы «нечестно конкурируют».

Минский автомобильный завод испытывает серьезное давление на российском рынке из-за «жесткой и нечестной конкуренции». Об этом заявил замгендиректора АО «МАЗ» Александр Игнатюк в эфире телеканала СТВ.

По его словам, российский рынок — это крайне конкурентная среда, где помимо местных производителей, фактически контролирующих ситуацию, активное участие принимают и китайские компании.

— Мы ощущаем давление как со стороны российских игроков, которые по сути являются хозяевами рынка, так и со стороны китайских производителей, активно продвигающих свою продукцию, — отметил Игнатюк. — Несмотря на это, у МАЗа есть своя ниша и устоявшаяся доля.

При этом он подчеркнул, что борьба за рынок далеко не всегда ведется честно. Особенно это заметно в Санкт-Петербурге, где зафиксированы случаи возгорания белорусских автомобилей МАЗ.

— Конкуренция агрессивная, в том числе в ценовой категории. Некоторые методы явно выходят за рамки деловой этики, — добавил Игнатюк, подчеркнув, что белорусы стараются действовать открыто и прозрачно.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников
Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип