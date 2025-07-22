Дроны атаковали стратегический НПЗ России 22.07.2025, 18:52

1,166

Раздались мощные взрывы.

Утром 22 июля жители Новокуйбышевска в Самарской области сообщили о мощных взрывах. Украина успешно атаковала беспилотниками стретегическое предприятие РФ.

Об этом сообщило российское независимое издание ASTRA.

Губернатор области Дмитрий Азаров в официальном заявлении признал факт атаки, но заверил, что пострадавших нет. По его словам, «при попытке совершить атаку на одно из промышленных предприятий уничтожены несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов. Жертв и разрушений нет». Также чиновник отметил, что для «подавления БПЛА противника» были временно ограничены мобильные сети.

Оказалось, что губернатор солгал об отсутствии повреждений.

Источники утверждают, как минимум два дрона достигли своей цели — Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода. В результате прямого попадания на предприятии вспыхнул пожар. Огнем были охвачены промышленные участки.

По последним данным, пожар уже потушен. Степень повреждения российского предприятия уточняется.

Новокуйбышевский НПЗ входит в структуру «Роснефти» и имеет ключевое значение для нефтепереработки в Поволжье. Он производит среди прочего топливо для реактивных двигателей. На нем производят высококачественный битум и топливо марки РТ — основной вид авиационного керосина, востребованный в российской военной авиации.

Завод способен перерабатывать свыше 8,8 млн тонн нефти в год. В числе сырья — нефть из Оренбуржья, Западной Сибири и месторождений Самарской области.

Эта атака стала очередным ударом по тыловой инфраструктуре России, показывая уязвимость даже глубоко расположенных промышленных объектов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com