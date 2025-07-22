Британия начала массовые проверки криптопереводов между Россией, ОАЭ и Китаем 22.07.2025, 19:04

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Великобритания начала масштабные проверки криптовалютных переводов между Россией, ОАЭ и Китаем на фоне растущих опасений по поводу отмывания денег и обхода санкций. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) призвало финансовые компании активнее делиться информацией с правоохранительными органами, чтобы повысить эффективность в выявлении нелегальных операций с криптоактивами. По оценке агентства, ежегодно в стране отмывается более $130 млрд, а доход преступных сетей достигает $15,6 млрд, передает The Moscow Times.

В партнерстве с Управлением финансового надзора (FCA) агентство призвало государственные и частные структуры к запуску совместных кампаний, направленных на повышение осведомленности о рисках, связанных с криптовалютами — прежде всего биткоином и эфиром. Ведомства сфокусированы на операциях, проходящих через юрисдикции с повышенным риском, включая Россию, Китай и Объединённые Арабские Эмираты. В ближайшее время планируется расширить обмен разведывательной информацией между компаниями, работающими в этих направлениях.

Финансовым учреждениям рекомендовано провести дополнительную проверку клиентов, которые потенциально могут нарушать санкционный режим или участвовать в схемах отмывания денег. Внимание также будет уделено профессиональным посредникам, предоставляющим услуги, способствующие уходу от финансового контроля. Агентство отдельно акцентирует необходимость глубже изучать схемы вербовки «денежных мулов» — людей, через счета которых проходят сомнительные средства. Только в 2022 году британские банки зафиксировали более 39 тысяч подозрительных счетов, предположительно задействованных в таких операциях.

Масштабная международная операция, проведённая в конце прошлого года в Великобритании, продемонстрировала масштаб теневых криптоопераций. Британская полиция, действуя при поддержке зарубежных партнеров, вывела из тени две транснациональные сети, контролируемые из России. Эти структуры занимались нелегальными обменами наличных на криптовалюту, обслуживая интересы олигархов, наркокартелей и разведывательных служб. Сеть охватывала более 30 стран, включая регионы Европы, Южной Америки и Ближнего Востока, и действовала как «расчётный центр» для глобального преступного мира. В ходе операции были арестованы 84 человека, в том числе 71 — в Великобритании. Полиция изъяла наличные и криптовалюту на сумму свыше $25 млн.

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