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Nokia планирует вернуться на рынок смартфонов

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  • 22.07.2025, 19:15
  • 2,452
Nokia планирует вернуться на рынок смартфонов

На этот раз в сотрудничестве с новым партнером.

Финская компания Nokia объявила о намерении вновь выйти на рынок мобильных устройств, на этот раз в сотрудничестве с новым партнером. Как следует из сообщения, опубликованного официальным аккаунтом компании на платформе Reddit, Nokia активно ищет крупного производителя, готового к совместной разработке и выпуску мобильной техники под ее брендом.

Последние годы бренд Nokia был представлен на рынке исключительно через лицензионное соглашение с HMD Global, которая выпускала смартфоны и кнопочные телефоны. Однако срок действия этого соглашения истекает в 2026 году, и, по данным Android Authority, маловероятно, что оно будет продлено. HMD уже продвигает на рынок устройства под собственной маркой, что указывает на постепенное сворачивание сотрудничества с Nokia.

Аналитики отмечают, что нынешняя узнаваемость бренда Nokia среди молодых пользователей значительно уступает уровню прошлых десятилетий. Финской компании придется приложить серьезные усилия, чтобы вновь закрепиться на рынке смартфонов. Без сильного партнера и актуального устройства возвращение может оказаться символическим.

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