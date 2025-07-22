ChatGPT обрабатывает 2,5 млрд запросов в день

ChatGPT обрабатывает 2,5 млрд запросов в день2
- 22.07.2025, 19:43
Треть из них приходится на пользователей из США.
Компания OpenAI сообщила о росте популярности чат-бота ChatGPT, который ежедневно получает свыше 2,5 млрд пользовательских запросов, или около 912,5 млрд обращений в год. Треть из них приходится на пользователей из США — порядка 330 млн запросов в день.
ChatGPT пока уступает по объемам трафика поисковику Google, который обрабатывает около 5 трлн запросов в год — но темпы роста аудитории OpenAI впечатляют. С декабря 2024 года по март 2025 года еженедельная аудитория сервиса увеличилась с 300 до 500 млн человек. Аналитики отмечают, что чат-бот все чаще используется в качестве альтернативы классическим поисковым системам.
По данным СМИ, OpenAI планирует в ближайшие недели запустить собственный браузер с интеграцией ИИ, что может усилить конкуренцию с Google. Также компания представила инструмент ChatGPT Agent, позволяющий автоматически выполнять задачи от имени пользователя.