ChatGPT обрабатывает 2,5 млрд запросов в день 2 22.07.2025, 19:43

Треть из них приходится на пользователей из США.

Компания OpenAI сообщила о росте популярности чат-бота ChatGPT, который ежедневно получает свыше 2,5 млрд пользовательских запросов, или около 912,5 млрд обращений в год. Треть из них приходится на пользователей из США — порядка 330 млн запросов в день.

ChatGPT пока уступает по объемам трафика поисковику Google, который обрабатывает около 5 трлн запросов в год — но темпы роста аудитории OpenAI впечатляют. С декабря 2024 года по март 2025 года еженедельная аудитория сервиса увеличилась с 300 до 500 млн человек. Аналитики отмечают, что чат-бот все чаще используется в качестве альтернативы классическим поисковым системам.

По данным СМИ, OpenAI планирует в ближайшие недели запустить собственный браузер с интеграцией ИИ, что может усилить конкуренцию с Google. Также компания представила инструмент ChatGPT Agent, позволяющий автоматически выполнять задачи от имени пользователя.

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