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Суд в Москве заочно арестовал блогера Юрия Дудя

  • 22.07.2025, 20:23
Суд в Москве заочно арестовал блогера Юрия Дудя

Он уехал из России весной 2022 года.

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал российского блогера Юрия Дудя на два месяца по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции. Мера пресечения начнет действовать с момента его задержания на территории России либо экстрадиции в Россию.

Дело в отношении журналиста возбуждено по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах). Максимальное наказание по указанной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет. Дудь объявлен в международный розыск, сообщают ТАСС и «РИА Новости». Он уехал из России весной 2022 года.

О том, что Юрий Дудь стал фигурантом уголовного дела, в начале июля сообщил Следственный комитет. В ведомстве указали, что журналист дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Тогда же в СК допустили, что Дудь может быть объявлен в розыск.

Юрий Дудь — журналист и блогер. Его YouTube-канал насчитывает свыше 10 млн подписчиков. Иностранным агентом Минюст РФ объявил журналиста в апреле 2022 года. Дудь пытался оспорить это решение и требовал «признать незаконным бездействие Минюста, выраженное в ненаправлении ему уведомления о включении в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента». Верховный суд ему отказал.

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