Суд в Москве заочно арестовал блогера Юрия Дудя 22.07.2025, 20:23

Он уехал из России весной 2022 года.

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал российского блогера Юрия Дудя на два месяца по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции. Мера пресечения начнет действовать с момента его задержания на территории России либо экстрадиции в Россию.

Дело в отношении журналиста возбуждено по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах). Максимальное наказание по указанной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет. Дудь объявлен в международный розыск, сообщают ТАСС и «РИА Новости». Он уехал из России весной 2022 года.

О том, что Юрий Дудь стал фигурантом уголовного дела, в начале июля сообщил Следственный комитет. В ведомстве указали, что журналист дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Тогда же в СК допустили, что Дудь может быть объявлен в розыск.

Юрий Дудь — журналист и блогер. Его YouTube-канал насчитывает свыше 10 млн подписчиков. Иностранным агентом Минюст РФ объявил журналиста в апреле 2022 года. Дудь пытался оспорить это решение и требовал «признать незаконным бездействие Минюста, выраженное в ненаправлении ему уведомления о включении в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента». Верховный суд ему отказал.

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