В Иране жара достигла 50°C 2 22.07.2025, 21:12

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Власти объявили для населения дополнительный выходной.

По данным национальной метеорологической службы Ирана, в стране наступила самая жаркая неделя в году.

Так, в некоторых районах температура превышает 50°C.

Помимо экстремальной жары, страна столкнулась с серьезным водным кризисом и не только, пишет The Guardian.

Представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила, что 23 июля объявлено выходным днем в столичном регионе – провинции Тегеран из-за сохраняющейся жары, а также необходимости экономить воду и электроэнергию.

«Это возможность отдохнуть, совершить короткую поездку или провести время с семьей, конечно же, соблюдая меры безопасности и экономя электроэнергию», – написала она в социальной сети X.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с суровым предупреждением на заседании кабинета министров 20 июня.

«Водный кризис гораздо серьезнее, чем то, что обсуждается сегодня, и если мы не предпримем срочных мер сейчас, в будущем мы столкнемся с ситуацией, от которой не будет найдено никакого решения», – заявил Пезешкиан, сообщают государственные СМИ.

В водном секторе, помимо управления и планирования, также необходимо решить проблему чрезмерного потребления, отметил президент.

Иран страдает от засухи уже пять лет, а в этом году осадков выпало еще меньше.

Министр энергетики Аббас Алиабади объявил, что ведутся переговоры об импорте воды с Туркменистаном, Афганистаном, Таджикистаном и Узбекистаном.

В стране сотни плотин, которые начали строиться в 1950-х годах, но засуха значительно снизила их производительность.

Эти проблемы, а также трудности с инфраструктурой и аномальная жара привели к отключениям электроэнергии по всей стране.

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