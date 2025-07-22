Умер Оззи Осборн 6 22.07.2025, 21:34

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Оззи Осборн

Легендарному музыканту было 76 лет.

Музыкант Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет, сообщает Sky News.

«С грустью, которую невозможно выразить словами, мы вынуждены сообщить, что сегодня утром ушел из жизни наш любимый Оззи Осборн. Он был со своей семьей и окружен любовью», — говорится в заявлении его семьи.

В начале июля Осборн дал прощальный концерт в родном Бирмингеме вместе с оригинальным составом группы Black Sabbath, одним из основателей которой он был.

Выступая на стадионе «Вилла Парк» — своего любимого футбольного клуба «Астон Вилла», Осборн сказал фанатам: «Вы не представляете, что я чувствую — благодарю вас от всего сердца».

В феврале 2023 года музыкант объявил о завершении гастрольной деятельности из-за состояния здоровья. В 2019 году у него диагностировали болезнь Паркинсона. Заболевание он объяснял врачебной ошибкой: во время операции на шее ему повредили нервные окончания.

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