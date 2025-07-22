Умер Оззи Осборн

Умер Оззи Осборн6
- 22.07.2025, 21:34
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Легендарному музыканту было 76 лет.
Музыкант Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет, сообщает Sky News.
«С грустью, которую невозможно выразить словами, мы вынуждены сообщить, что сегодня утром ушел из жизни наш любимый Оззи Осборн. Он был со своей семьей и окружен любовью», — говорится в заявлении его семьи.
В начале июля Осборн дал прощальный концерт в родном Бирмингеме вместе с оригинальным составом группы Black Sabbath, одним из основателей которой он был.
Выступая на стадионе «Вилла Парк» — своего любимого футбольного клуба «Астон Вилла», Осборн сказал фанатам: «Вы не представляете, что я чувствую — благодарю вас от всего сердца».
В феврале 2023 года музыкант объявил о завершении гастрольной деятельности из-за состояния здоровья. В 2019 году у него диагностировали болезнь Паркинсона. Заболевание он объяснял врачебной ошибкой: во время операции на шее ему повредили нервные окончания.