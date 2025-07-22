В Польше нашли уникальный и редкий 600-летний аметист 22.07.2025, 22:10

Находка удивила исследователей не только своей сохранностью, но и контекстом.

Археологи обнаружили редкое ювелирное украшение во рву разрушенного замка Кольно в Польше — 600-летний аметист в серебряной позолоченной оправе. Находка, сделанная командой Вроцлавского университета, удивила исследователей не только своей сохранностью, но и контекстом — камень явно был потерян, а не захоронен или спрятан.

По словам археолога Леха Марека, этот предмет, вероятно, был частью броши. Возможность, что он входил в состав короны или венца, менее вероятна. Учитывая материалы и исполнение, украшение принадлежало представителю высшей знати — возможно, кому-то из гостей замка, основанного в XIII веке.

Анализ с помощью рамановской спектроскопии подтвердил, что вставка — это натуральный аметист, а металлическая часть — позолоченное серебро с содержанием ртути. «Аметисты ценились за эстетическую выразительность и символику. В Средние века они ассоциировались с благородством и умеренностью», — отметил Марек.

В отличие от большинства ювелирных изделий этого периода, которые находят в захоронениях или кладах, аметист был найден в «бытовом» контексте — среди других предметов XIV–XV веков, таких как кавалерийское снаряжение и керамика. Это усиливает уникальность находки.

Замок Кольно, где велись раскопки, был важным административным и торговым центром Силезии, пока в 1443 году не был разрушен в ходе гражданских конфликтов. Первоначально он принадлежал герцогу Болеславу III Бжегскому, но позже перешел к рыцарской знати. Археологические работы на его руинах ведутся с 2010 года.

Польские археологи нередко делают яркие находки, связанные с эпохой средневековья. В 2023 году в районе Лодзи был найден шлем викинга X века, а в Мазовии — ювелирные изделия, предположительно принадлежавшие богатой горожанке позднего Средневековья.

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