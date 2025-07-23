Видео: украинские воины атаковали семь российских беспилотников 23.07.2025, 3:00

Среди них Zala с тепловизором, «Гербера», «Молния-2».

Бойцы подразделения перехватчиков «Sky Wars» 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» за сутки уничтожили ряд вражеских беспилотников.

Об успешной боевой работе сообщили на странице бригады.

Всего за сутки зенитчики с помощью FPV-камикадзе атаковали семь вражеских БПЛА:

4 Zala Lancet z51 (одна из них ночная, с тепловизором);

1 Zala-Z16 с тепловизионной камерой;

1 «Гербера»;

1 «Молния-2».

В бригаде отмечают, что последствия, от которых спасло подразделение ПВО, могли быть крайне тяжелыми. «Zala Lancet летела на цель - чтобы уничтожить нашу технику и позиции с пехотинцами. А Zala Z16 корректировала ударные БпЛА Lancet и разведывала наши позиции», - говорится в сообщении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com