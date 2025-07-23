Видео: украинские воины атаковали семь российских беспилотников
- 23.07.2025, 3:00
Среди них Zala с тепловизором, «Гербера», «Молния-2».
Бойцы подразделения перехватчиков «Sky Wars» 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» за сутки уничтожили ряд вражеских беспилотников.
Об успешной боевой работе сообщили на странице бригады.
Всего за сутки зенитчики с помощью FPV-камикадзе атаковали семь вражеских БПЛА:
4 Zala Lancet z51 (одна из них ночная, с тепловизором);
1 Zala-Z16 с тепловизионной камерой;
1 «Гербера»;
1 «Молния-2».
В бригаде отмечают, что последствия, от которых спасло подразделение ПВО, могли быть крайне тяжелыми. «Zala Lancet летела на цель - чтобы уничтожить нашу технику и позиции с пехотинцами. А Zala Z16 корректировала ударные БпЛА Lancet и разведывала наши позиции», - говорится в сообщении.