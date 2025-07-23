В районе Кондратовки армия РФ либо окружена, либо отступает 23.07.2025, 8:14

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В ISW раскрыли детали боев в Сумской области.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) озвучили ситуацию на территории Сумской области за прошедшие сутки. Так, Z-блогеры утверждают, якобы оккупанты из 83-й десантной бригады захватили Варачино.

Однако при этом некоторые российские военкоры заявляют, что о полной оккупации населенного пункта говорить еще рано.

Также пропагандистские паблики пишут об оккупации Алексеевки и продвижении ВС РФ на восток и юго-запад от Кондратовки. Z-каналы пишут, что 21 и 22 июля ВСУ контратаковали войска Путина в районе Кондратовки. Те либо полностью окружены, либо хаотично отступают от населенного пункта.

Еще один Z-паблик сообщил, что отныне Юнаковка перешла в разряд «серой зоны».

Вчера в Сумской ОВА сообщили об атаке вражеских беспилотников по заправочной станции в Путивле.

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