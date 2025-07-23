В украинский плен попал 58-летний белорус 7 23.07.2025, 12:19

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Он воевал на стороне России.

58-летний Вадим Зайковский из Гомеля оказался в украинском плену. Он подписал контракт с российской армией и служил в составе 245-го гвардейского мотострелкового полка, сообщает «Радыё Свабода».

По его словам, он приехал в российский Ростов на заработки, но после того как напился, в пьяном состоянии пошел в военкомат. В тот же день его отправили на фронт.

Зайковский заявил, что не получил ни зарплаты, ни положенных выплат, и признался, что попал на войну из-за собственной глупости: «Если бы был умнее, не пошел бы воевать».

Видео с пленным было опубликовано в Telegram-канале «Не жди меня из Украины».

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