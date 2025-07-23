В Польше обновилось правительство 23.07.2025, 12:53

Инаугурация новых министров состоится уже сегодня.

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о новой структуре своего кабинета после правительственной реконструкции. Как подчеркнул глава правительства, ключевыми принципами, которыми он руководствовался при формировании состава, стали «порядок, безопасность и будущее», сообщает «Польское радио».

«В истории каждого государства наступают моменты, когда необходимо взять себя в руки. После событий, которые часто вызывают политические потрясения, важно твердо встать на ноги, сдержать эмоции и начать движение вперед — с уверенностью в собственных силах и готовностью к работе. И тогда часто необходимы и кадровые изменения», — отметил Туск.

В рамках представленного состава новым министром юстиции станет Вальдемар Журек, Томаш Семоняк возглавит координацию спецслужб, Марцин Кервиньский станет главой МВД, а глава МИД Радослав Сикорский получит также пост вице-премьера. Новое Министерство энергетики возглавит Милош Мотыка, министром активов государства станет Войцех Бальчун, финансов и экономики — Анджей Доманский, сельского хозяйства — Стефан Крайевский. Новым министром здравоохранения назначена Йоланта Собераньска-Гренда, министерством культуры будет руководить Марта Ценковска, ранее занимавшая пост заместителя министра. Министром по контролю за реализацией правительственной политики станет Мачей Берек, а портфель министра спорта получит Якуб Рутницкий.

Инаугурация новых министров состоится 23 июля, а первое заседание обновленного кабинета запланировано на 24 июля.

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