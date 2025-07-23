закрыть
23 июля 2025, среда, 13:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Польше обновилось правительство

  • 23.07.2025, 12:53
В Польше обновилось правительство

Инаугурация новых министров состоится уже сегодня.

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о новой структуре своего кабинета после правительственной реконструкции. Как подчеркнул глава правительства, ключевыми принципами, которыми он руководствовался при формировании состава, стали «порядок, безопасность и будущее», сообщает «Польское радио».

«В истории каждого государства наступают моменты, когда необходимо взять себя в руки. После событий, которые часто вызывают политические потрясения, важно твердо встать на ноги, сдержать эмоции и начать движение вперед — с уверенностью в собственных силах и готовностью к работе. И тогда часто необходимы и кадровые изменения», — отметил Туск.

В рамках представленного состава новым министром юстиции станет Вальдемар Журек, Томаш Семоняк возглавит координацию спецслужб, Марцин Кервиньский станет главой МВД, а глава МИД Радослав Сикорский получит также пост вице-премьера. Новое Министерство энергетики возглавит Милош Мотыка, министром активов государства станет Войцех Бальчун, финансов и экономики — Анджей Доманский, сельского хозяйства — Стефан Крайевский. Новым министром здравоохранения назначена Йоланта Собераньска-Гренда, министерством культуры будет руководить Марта Ценковска, ранее занимавшая пост заместителя министра. Министром по контролю за реализацией правительственной политики станет Мачей Берек, а портфель министра спорта получит Якуб Рутницкий.

Инаугурация новых министров состоится 23 июля, а первое заседание обновленного кабинета запланировано на 24 июля.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип