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Китайские компании начали массово продавать в России поддельные автозапчасти

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  • 23.07.2025, 13:19
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Китайские компании начали массово продавать в России поддельные автозапчасти

Еще в прошлом году таких случаев не фиксировалось.

На российских маркетплейсах в большом количестве начали появляться поддельные автомобильные запчасти зарубежных и российских брендов, которые предлагают продавцы из Китая, рассказали «Известиям» участники рынка. Еще в прошлом году таких случаев не фиксировалось, но только в первом квартале этого года количество поддельных комплектующих на российском рынке выросло более чем на 20%, отметил директор по маркетингу маркетплейса автозапчастей Emex Иларион Демчиков.

«В основном это детали для автомобилей ушедших брендов: аккумуляторы для немецких авто, светодиодные лампы, оригинальные фильтры для корейских машин, а также расходники», — пояснил он.

Также китайские компании стали клонировать запчасти отечественных брендов. «За счет повторения дизайна и стилистики упаковки запчастей небольшие поставщики из Китая создают иллюзию принадлежности к российскому рынку», — отметил Демчиков.

По словам представителя ГК «АвтоРусь» Алексея Костальева, продавцы из Китая выставляют на маркетплейсах клоны отечественных товаров по более низкой цене. В итоге онлайн-площадки выбирают товар с лучшим предложением и выдают его первым, таким образом продукция настоящего производителя оказывается на нижних позициях, а заказы уходят поддельщикам.

По данным Emex, через такую схему компании из Китая реализуют самые ходовые отечественные запчасти и аксессуары: автомобильные щетки, тормозные диски, колодки, фильтры, технические жидкости и проч.

«Тренд на клонирование брендов носит системный характер и отмечается не только на рынке предложений по автозапчастям, но и в других сегментах», — говорит основатель и гендиректор сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев.

По его словам, на некоторых маркетплейсах отсутствуют надежные механизмы верификации продавцов, как и алгоритмы защиты авторского контента и брендов от незаконного копирования.

Компании из Китая сталкиваются с высокой конкуренцией у себя в стране и стремятся осваивать новые рынки, поясняет владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов.

«Россия с ее высокоразвитым рынком онлайн-торговли — первый претендент на их внимание», — отметил он. Владельцы брендов пытаются бороться с клонированием их продукции и обращаются с досудебными претензиями в маркетплейсы. Однако удаление копий с маркетплейсов проблему не решает — на смену им приходят другие подделки», констатировал Иванов.

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