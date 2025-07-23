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Американца из Техаса, прославлявшего РФ, отправили на фронт

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  • 23.07.2025, 15:00
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Американца из Техаса, прославлявшего РФ, отправили на фронт

Его жена умоляет о помощи.

Техасец, бежавший от американских школ в «традиционную» Россию, стал пушечным мясом Кремля: его отправили на фронт. Его семья осталась в селе и просит о помощи.

Газета The Times сообщила о судьбе 46-летнего Дерека Хаффмана — бывшего жителя Техаса, который вместе с женой и тремя дочерьми уехал жить в Россию, чтобы, как он выразился, «спастись от ЛГБТ-индоктринации» в США. Вдохновлённый обещаниями о «традиционных ценностях» и быстром получении гражданства он оказался на передовой войны против Украины.

Как Россия заманила семью и бросила отца в «мясорубку»

Семья Хаффманов получила российские визы по специальной программе Кремля для граждан Запада, желающих «убежать от неолиберальной идеологии». Они поселились в поселке под Москвой, организованном американским блогером Тимом Кирби. Идея — создать деревню для «разочаровавшихся в США». В итоге туда переехали только две семьи.

В мае Хаффман сообщил, что вступает в российскую армию ради ускоренной натурализации: один год службы, и вся семья получит российские паспорта. Он не имел боевого опыта и едва говорил по-русски. Тем не менее, по словам его жены Дианны, почти сразу после краткого курса его отправили на передовую.

«Он надеялся на небоевую должность или работу военкором. Вместо этого его бросили в окопы. Он чувствует, что его отправили на растерзание и полагается только на веру», — рассказала она.

Перед отправкой на фронт Хаффману приказали сдать 10 000 рублей «на снаряжение». Зарплату ему не выплатили. «Он ничего не получил. Пока не получит — я не могу ничего ему отправить», — сказала Дианна.

Позже она удалила видео с жалобами. Где он находится сейчас, неизвестно. Вероятно, на передовой. Жена и дети остались в малонаселённой деревне без друзей, поддержки и перспектив.

Единственное, что демонстрируют ее свежие видео,— повседневная жизнь, в которой больше не звучит ни слова о войне.

Грустный конец

История Дерека Хаффмана — трагичный, но показательный пример того, как работает российская пропаганда. Американец поверил, что уезжает в безопасную альтернативу, а оказался в роли «пушечного мяса» в чужой имперской авантюре, его жена — в бедности и изоляции, а дочери — в глухой деревне без будущего.

Эксперты считают, что, скорее всего, Хаффман не выживет. У него нет военной подготовки, а стиль командования российских военных подразумевает так называемые «мясные штурмы».

Что будет дальше, неизвестно. Вероятно, его семья будет вынуждена вернуться в США — к той самой стране, от которой они бежали.

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