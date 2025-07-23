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Forbes: США представили ответ «Шахеду»

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  • 23.07.2025, 15:10
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Forbes: США представили ответ «Шахеду»

Дрон LUCAS внешне похож на иранский БПЛА.

20 июля российское ТВ показало кадры с крупнейшего завода в Алабуге, производящего ударные дроны «Шахед-136» по иранскому дизайну. По данным немецких военных, производство выросло в 10 раз — до 700 дронов за ночь, и может достичь 2 000 к концу года, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

На этом фоне Пентагон представил новый ударный дрон LUCAS — как ответ на запрос президента США Дональда Трампа, призвавшего создать недорогой аналог «Шахед» за $35–40 тыс., в отличие от предложенных ранее $41 млн.

Дрон LUCAS, разработанный компанией SpektreWorks, внешне напоминает «Шахед» и, как заявлено, предназначен для «расширения доступных средств нанесения ударов с воздуха». Однако на деле LUCAS является переработанной версией FLM-136 — учебного дрона-мишени для тренировок ПВО.

Украина планирует выпустить до 30 000 ударных дронов в 2025 году — от высокотехнологичных моделей до дешевых аппаратов из пластиковых труб. США рискуют отстать в этой гонке.

Если США вернуться к концепции массового производства этого типа вооружений, как во времена Второй мировой, это станет ключом к будущим конфликтам.

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