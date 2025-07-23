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Американский разведывательный самолет пролетел вдоль западных границ России

  • 23.07.2025, 17:55
Американский разведывательный самолет пролетел вдоль западных границ России

НАТО регулярно проводит такие операции.

Американский самолет радиоэлектронной разведки RC-135V Rivet Joint ВВС США совершил полет вдоль северной границы НАТО и приблизился к военным объектам на северо-западе России. Об этом свидетельствуют данные портала FlightRadar24, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

Самолет вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании во вторник утром и провел в воздухе около 12 часов. Он прошел над Норвегией, приблизился к российскому региону Мурманска, затем развернулся в районе города Североморска и вернулся в Великобританию через Финляндию, страны Балтии, Польшу, Германию и Нидерланды.

Мурманская область граничит с Финляндией и играет ключевую роль в обороне России. Здесь базируется Северный флот, отвечающий за значительную часть морского ядерного арсенала страны. В регионе расположены крупные военные объекты, включая главную базу подводных лодок в Североморске, авиабазу Оленья с дальними бомбардировщиками и модернизированную авиабазу Североморск-1.

НАТО регулярно проводит разведывательные полеты вблизи российских границ. На прошлой неделе почти по такому же маршруту летал британский самолет RC-135 Королевских ВВС.

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