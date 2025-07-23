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У берегов Сомали сепаратисты захватили сухогруз с оружием, отправленным Турцией властям страны

  • 23.07.2025, 21:12
У берегов Сомали сепаратисты захватили сухогруз с оружием, отправленным Турцией властям страны

Подробности.

Власти непризнанного автономного образования Пунтленд, расположенного на востоке Сомали, задержали турецкое грузовое судно Sea World, направлявшееся в порт Могадишо. Как сообщает The Maritime Executive, сухогруз, шедший под флагом Коморских островов, перевозил партию турецкой военной техники, предположительно предназначенной для тренировочного центра в Могадишо, который курируется Турцией.

Морская полиция Пунтленда (PMPF) перехватила судно в Аденском заливе и провела досмотр, зафиксировав на видео груз военного назначения. На кадрах, опубликованных властями Пунтленда, можно увидеть вооружение с маркировкой турецкой армии, включая бронетранспортеры, машины с противоминной защитой и зенитные установки.

Как показывают системы навигационного отслеживания, судно двигалось транзитом из китайского города Дунгуань. В настоящий момент Sea World пришвартовано в порту Босасо. Власти Пунтленда проводят расследование, официальные причины задержания сухогруза пока не названы.

Издание отмечает, что инцидент с задержанием судна усилил напряженность между руководством Пунтленда и федеральным правительством Сомали в Могадишо. На прошлой неделе Пунтленд обвинил центральные власти в провоцировании вооруженных столкновений в регионе Санаг, заявив, что федеральное правительство направляет на его территорию клановые вооруженные формирования. В прошлом году Пунтленд приостановил признание центральной власти Сомали на фоне споров о конституционной реформе.

Пунтленд провозгласил автономию в 1998 году, а в 2004-м получил статус автономного региона в составе федеративного Сомали. Турция остается одним из ключевых союзников центрального правительства Сомали, предоставляя военную помощь, обучая военных и оказывая материально-техническую поддержку.

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