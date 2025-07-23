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Россия и Украина обменялись военнопленными

  • 23.07.2025, 22:54
Россия и Украина обменялись военнопленными
Иллюстрационное фото

Обмен проходил через Беларусь.

Россия и Украина 23 июля провели очередной обмен военнопленными. Об этом сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

Отмечается, что обмен прошел «в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле».

Из Украины «возвращена группа российских военнослужащих, взамен передана группа военнопленных ВСУ».

«В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях», — рассказали в Минобороны РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках обмена военнопленными 23 июля «домой возвращаются тяжело больные и тяжело раненые защитники».

— Теперь уже можно говорить о деталях — по всем этапам последних стамбульских соглашений удалось вернуть более 1000 наших людей. Для тысячи семей — это радость вновь обнять своих близких. Благодарю всех, кто работал над этим, — написал Зеленский.

23 июля в Стамбуле завершился третий раунд переговоров между Россией и Украиной. По итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что на украинско-белорусской границе завершается обмен пленными 250 на 250.

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