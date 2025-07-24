Дроны массированно атаковали Сочи и Адлер: поражена нефтебаза возле аэропорта 24.07.2025, 7:54

Очевидцы сообщают о нескольких мощных взрывах и большом столбе дыма.

В ночь на 24 июля беспилотники атаковали города Сочи и Адлер в Краснодарском крае РФ, в результате чего была поражена местная нефтебаза, расположенная неподалеку от аэропорта Сочи, сообщает «Фокус».

«Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе», — написал глава администрации федеральной территории «Сириус», которая также находится в Краснодарском крае, Дмитрий Плишкин.

«Друзья, прошу не выкладывать в сеть никаких (!) фото и видео атаки, работы ПВО, средств защиты объектов. Эта информация может быть использована врагом. Относитесь к запрету максимально серьезно», – призывал Плишкин россиян, однако они его не послушали.

На опубликованных в сети кадрах видно, что на объекте вспыхнул пожар. Очевидцы сообщают о нескольких мощных взрывах и большом столбе дыма, поднимающемся в небо.

Предварительно, была поражена Сочинская нефтебаза «ЛУКОЙЛ‑Югнефтепродукт» по адресу ул. Таврическая, 1/4.

Нефтебаза является стратегическим объектом, обеспечивающим топливом региональные потребности. Пожар на таком предприятии может иметь серьезные последствия для инфраструктуры и экологии региона.

В то же время телеграм-канал Mash сообщил, что местные жители насчитали по меньшей мере семь взрывов в небе над Адлером.

«Также взрывы слышат жители в Сочи уже полтора часа. В городах звучат сирены, предварительно работает ПВО», — говорится в сообщении.

Зато российский паблик Baza утверждает, что российское Сочи массово атакуют беспилотники, в результате чего в городе уже якобы есть погибшие.

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