Самолет Ан-24, пропавший в Амурской области РФ, разбился 5 24.07.2025, 10:09

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На борту находились 49 человек.

В Амурской области России разбился пассажирский самолет Ан-24. На борту находились 49 человек. Самолет рейса Хабаровск — Благовещенск — Тында пропал при заходе на второй круг для посадки в аэропорту пункта назначения, в итоге его нашли в 15 километрах. Среди пассажиров — пятеро детей.

Рейс выполняла иркутская авиакомпания «Ангара». Ан-24 был произведен почти 50 лет назад, а его сертификат летной годности был продлен до 2036 года, пишет ТАСС. Последняя проверка авиакомпании проводилась Ространснадзором в июле 2025-го.

Горящий фюзеляж обнаружен с воздуха, сообщили в МЧС. Он разрушен. Идет первичное обследование, сообщили РИА «Новости» в Центре обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности региона.

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