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Истребители F-16 Таиланда нанесли удары по военным объектам Камбоджи

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  • 24.07.2025, 11:23
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Истребители F-16 Таиланда нанесли удары по военным объектам Камбоджи
Фото: Getty Images

Новые подробности пограничного конфликта.

На границе между Таиландом и Камбоджей снова вспыхнули боевые действия. Вооруженные силы обеих стран обменялись ударами, есть погибшие мирные жители. Об этом пишет издание SRF.

Напряженность между странами возросла после перестрелок в спорной зоне провинции Оддар-Меанчей. Тайские власти утверждают, что камбоджийские военные использовали разведывательный дрон возле пограничного храма Та Моан Том, который оспаривается Камбоджей, а затем использовали для обстрела систему залпового огня. Камбоджийская сторона заявляет, что действовала в ответ на нападение тайских войск.

«Тайские военные первыми начали вооружённое нападение на камбоджийские войска. Камбоджийские войска действовали строго в рамках самообороны, отвечая на необоснованное вторжение тайских войск, которые нарушили наш территориальный суверенитет», — говорится в заявлении.

Таиландская армия в ответ осуществила авиаудары истребителями F-16 по двум камбоджийским военным объектам.

Управление образования Таиланда закрыло все учебные заведения в приграничной зоне и запустило планы действий в чрезвычайных ситуациях по всему региону.

Таиланд также усилил пограничный контроль на границе с Камбоджей и призвал своих граждан покинуть территорию Камбоджи.

В ответ Камбоджа ограничила поставки электроэнергии и топлива в Таиланд, а также доступ к интернету. В прилегающих районах на камбоджийской стороне границы проводится эвакуация гражданского населения.

В результате стрельбы и артиллерийской атаки по меньшей мере один мирный житель погиб, еще семеро военных получили ранения. Столкновения зафиксированы в шести точках вдоль спорного участка границы на северо-востоке Таиланда.

Напряжение между странами возросло за последние месяцы из-за спора о приграничной территории, которую обе стороны считают своей.

Конфликты на границе Таиланда и Камбоджи имеют давний характер, и регулярно ситуация между странами резко обостряется. Как, например, в 2008, 2009 и в 2011 годах.

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