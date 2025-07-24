Politico: Британия грозит ответными кибератаками 24.07.2025, 12:00

Под ударом могут оказаться Россия, Иран, Китай и КНДР.

Хакеры и враждебные государства столкнутся с последствиями за кибератаки на учреждения Великобритании, заявил министр безопасности страны Ден Джарвис в интервью POLITICO (перевод — сайт Charter97.org). Он подчеркнул, что если кто-то думает, что может атаковать британские объекты безнаказанно, «пусть подумает еще раз».

Заявление прозвучало на фоне последствий атаки на Британскую библиотеку в 2023 году, совершенной группой вымогателей Rysida. Джарвис напомнил, что правительство запретило государственным учреждениям выплачивать выкуп киберпреступникам.

Министр подчеркнул, что Великобритания активно развивает свои наступательные киберспособности. В 2013 году страна стала первой, кто официально признал применение атакующих кибертехнологий. В мае Лондон объявил о создании нового командования по кибероперациям с бюджетом £1 млрд, которое будет работать совместно с Национальными киберсилами.

Хотя детали новых технических решений не раскрываются, Джарвис отметил успех Национального агентства по борьбе с преступностью.

Правительство также отслеживает рост угроз с применением искусственного интеллекта, в том числе в терроризме. Джарвис заявил, что Великобритания будет использовать ИИ «в своих интересах», чтобы не отставать в «гонке вооружений».

Большинство угроз, по его словам, исходит от России, Ирана, Китая и Северной Кореи. Однако он признал проблему хакеров из стран-союзников, включая Индию. Несмотря на обеспокоенность, Джарвис подчеркнул крепкие и «конструктивные» отношения с Нью-Дели, пообещав продолжать совместную борьбу с киберпреступностью.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com