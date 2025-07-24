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Россия начала готовить Тихоокеанский флот к боям за Камчатку

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  • 24.07.2025, 12:50
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Россия начала готовить Тихоокеанский флот к боям за Камчатку

Подробности.

Российский Тихоокеанский флот (ТОФ) в рамках учений «Июльский шторм» провел тренировочные действия по обороне ключевых пунктов базирования кораблей в Приморском и Камчатском краях, передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы ТОФ.

Силы противодиверсионных подразделений на катерах «Грачонок» при содействии катеров погранвойск камчатского и приморского управлений ФСБ отработали действия «по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов». Учения проводились, в частности, в районе входа в пролив Босфор Восточный (вблизи Владивостока).

Там дозорные катера обнаружили морские дроны условного противника, двигавшиеся по направлению к Русскому мосту. «С аэродромов незамедлительно были подняты вертолеты Ми-8 и Ка-27ПС с группами антитеррора, которые огнем из стрелкового оружия обездвижили безэкипажный катер», — сообщили в ТОФ. Оставшиеся морские беспилотники были ликвидированы ударными FPV-дронами, взлетевшими с борта одного из кораблей ТОФ.

Помимо этого, по сообщению Минобороны, корвет «Гремящий» запустил ракету противолодочного комплекса по подводной учебной цели в акватории Тихого океана.

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