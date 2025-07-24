Разбившийся в России Ан-24 выработал весь ресурс, но продолжал летать 2 24.07.2025, 13:56

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Фото: russianplanes.net / AndreyIKT

Самолет попал в четыре авиаинцидента с 2018 года.

В четверг, 24 июля, в Амурской области разбился Ан-24 компании «Ангара» с 43 пассажирами на борту. Причина катастрофы пока не установлена, однако известно, что разбившийся самолет был очень стар. Он отлетал практически весь определенный производителем срок эксплуатации в 50 лет, однако продолжал перевозить пассажиров, как и другие региональные самолеты этой модели, поскольку в условиях санкций российским авиакомпаниям нечем их заменить. После начала войны в Украине эти самолеты начали эксплуатировать даже больше, пишет «Агенство».

Что известно о разбившемся самолете

Ан-24 с бортовым номером RA-47315 был выпущен в январе 1976 года, свидетельствуют данные портала Russiaplanes. До 1993 года самолет эксплуатировал «Аэрофлот». После этого он выполнял рейсы авиакомпаний «Нижегородские авиалинии» и «Ижавиа». Авиакомпания «Ангара» стала эксплуатантом Ан-24 в 2021 году.

Разбившийся Ан-24 попал в четыре авиаинцидента с 2018 года, сообщила Росавиация. С 2022 года на этом самолете не менее двух раз фиксировались технические неисправности, свидетельствует анализ «Агентства». В мае 2022-го в полете у самолета отказал генератор, а в марте этого года во время рейса из Иркутская в Киренск экипаж запросил возврат на место стоянки из-за проблем с радиосвязью.

Крушения Ан-24

С 2010 года в России произошли еще три катастрофы Ан-24 с погибшими. В двух случаях разбились самолеты авиакомпании «Ангара», которой принадлежал и потерпевший крушение сегодня Ан-24.

В августе 2010 года Ан-24РВ авиакомпании «Катэкавиа» в условиях плохой видимости потерпел крушение при посадке в аэропорту Игарки. Погибли 11 человек, выжили только три члена экипажа.

В июле 2011 года Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс из Томска в Сургут, из-за пожара двигателя совершил аварийную посадку на реке Обь. Погибли семь человек.

В июне 2019 года Ан-24 «Ангары» при посадке в Нижнеангарске выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в очистные сооружения и загорелся. Погибли два члена экипажа, еще четыре человека были госпитализированы.

Слишком старые самолеты

Четверть парка Ан-24 и Ан-26 (около 100 самолетов) должна быть списана к 2030 году, говорил в ноябре 2023 года в Совете Федерации первый заместитель гендиректора группы компаний «Истлэнд» (в нее входит «Ангара») Сергей Зорин. А «остановка парка», по его словам, должна наступить еще раньше — в 2028 году.

Причиной ускоренной отработки ресурса самолетов Зорин назвал перераспределение объемов работ с иностранных лайнеров на российские, отсутствие экономической целесообразности их капитального ремонта и доступа к бюллетеням украинского производства для продления ресурса этих самолетов

Установленный производителем срок службы Ан-24 составляет 50 лет, однако он был продлен до 60 лет (у разбившегося самолета — до 2036 года). Причем это было сделано без согласования с разработчиком — компанией «Антонов», сообщил «Агентству» на условиях анонимности российский авиационный эксперт. В мае этого года ГосНИИ гражданской авиации заказал сертификационные работы по продлению срока службы с 50 до 60 лет и для самолетов Ан-26 всех модификаций.

Крушение Ан-24 в Амурской области

Самолет Ан-24 выполнял рейс 2G 2311 «Хабаровск-Благовещенск-Тында». Он вылетел из Хабаровска в 07.36 по местному времени (00.36 по минскому). После технической посадки в Благовещенске Ан-24 снова поднялся в небо уже с задержкой более чем в два часа, свидетельствуют данные сервиса Spotterlead. Приземлиться в Тынде самолет должен был ориентировочно в 13.14. Но пропал с радаров в нескольких километрах от аэропорта.

Обломки самолета и горящий фюзеляж обнаружили в 15.26 по местному времени в 15 км от Тынды. По информации губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 43 пассажира (из них 5 детей) и шесть членов экипажа. По предварительной информации, никто не выжил.

СК на транспорте возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. В качестве основных версий катастрофы рассматриваются неисправность и человеческий фактор. Также следователи рассматривают версию ошибки экипажа при посадке.

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