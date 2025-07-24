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Forbes: Украинские оптоволоконные дроны стали точнее и опаснее

  • 24.07.2025, 14:13
Forbes: Украинские оптоволоконные дроны стали точнее и опаснее

Страна смогла превзойти российские аналоги.

Менее чем за полтора года оптоволоконные дроны стали мощным оружием Украины. Они устойчивы к глушению и способны действовать там, где обычные БПЛА теряют связь, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Глава украинской компании 3DTech Алексей Жулинский рассказал, как удалось превзойти российские аналоги, появившиеся в начале 2024 года. Первые украинские модели были вдохновлены захваченными в бою вражескими прототипами. В отличие от тяжелых российских рам, 3DTech использует легкие карбоновые конструкции и собственные катушки с улучшенной аэродинамикой.

Компания полностью отказалась от китайских комплектующих из-за подозрений в саботаже: китайские волоконные катушки часто обрывались в полете. 3DTech перешла на собственное производство с тонким волокном (0,25 мм), которое показало большую надежность.

Современные украинские дроны могут пролетать до 20–30 км по кабелю, обходя радиопомехи, заходя в здания, тоннели и траншеи. Такие аппараты наносят удары по логистике и укрытиям противника. Благодаря оптоволокну оператор получает стабильную связь даже в лесах и низинах.

«Сейчас наша главная задача — увеличение производства до 10 000 дронов в месяц», — говорит Жулинский. Уже сертифицировано пять моделей с дальностью до 20 км, еще две — на этапе оценки для 30 км.

По данным министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, 15 украинских компаний производят такие дроны, еще 20 — комплектующие. Новый закон снизит налоги на детали.

Украина быстро превращается в лидера в этой новой технологической гонке.

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