У Tesla начались проблемы из-за Маска 24.07.2025, 14:20

Фото: Charter97.org

Миллиардер предупредил о «трудных периодах» для компании.

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что компанию ожидают «несколько трудных периодов», после публикации одного из худших отчетов компании за последние годы, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Во втором квартале 2024 года выручка Tesla снизилась на 12% и составила $22,5 млрд — это крупнейшее падение за десятилетие. Скорректированная прибыль составила $0,40 на акцию, что немного ниже прогнозов аналитиков.

Основными причинами стали снижение поставок автомобилей, уменьшение выручки от продажи экологических кредитов и падение средней стоимости проданных машин. Также снизились доходы от производства и хранения энергии. Небольшой рост показал сегмент зарядных станций.

Маск отметил, что истекающие льготы на покупку электромобилей в США могут негативно повлиять на автомобильный бизнес компании. Финансовый директор Ваибхав Танеджа предупредил о рисках, связанных с новым налоговым законом и пошлинами президента США Дональда Трампа.

Несмотря на слабые результаты, Маск продолжает делать ставку на искусственный интеллект, автономное вождение и гуманоидного робота Optimus. Он выразил уверенность, что в случае успеха в этих направлениях Tesla может стать самой ценной компанией в мире.

Акции Tesla упали на 5,2% на постторгах. С начала года стоимость акций снизилась на 18%.

Также Tesla подтвердила начало выпуска более доступной модели в июне, что может помочь в восстановлении продаж. Однако аналитики отмечают нехватку конкретики в прогнозах и ограниченность планов по развитию сервиса роботакси.

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