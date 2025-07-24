Почему с ИИ стоит грубо общаться
- 24.07.2025, 15:25
Чем больше слов, тем выше энергозатраты.
Вежливость в общении с искусственным интеллектом — это приятно, но… неэффективно. Все больше специалистов утверждают: чем короче и точнее запрос, тем лучше результат и меньше вред для планеты, пишет Forbes (перевод — сайт Charter97.org).
Каждое слово, которое мы вводим в ChatGPT, Gemini, Claude — это токен. Чем больше токенов, тем выше энергозатраты. По словам эксперта Алеша Вилка, вежливые слова вроде «пожалуйста» или «спасибо» увеличивают длину запроса на 15–40%, но не несут смысловой пользы. Это значит — выше стоимость обработки.
«Быть вежливым с ИИ — это как вставлять «пожалуйста» в программный код. Это не имеет смысла», — говорит инженер SAS Бретт Смит. — «ИИ — не человек, ему не нужно сочувствие. Это инструмент, как молоток. С молотком мы не церемонимся».
Грег Осури из компании Akash напоминает, что обработка запросов в ИИ требует в 10–15 раз больше энергии, чем обычный поиск в Google. Это мегаватты энергии и миллионы литров воды на охлаждение дата-центров.
Руководитель по ИИ из Aera Technology Мустафа Кабул подчеркивает, что даже одна лишняя вежливая фраза, многократно повторяющаяся в бизнес-процессах, способна вызвать цепную реакцию задержек.
Вывод ясен: хочешь получить лучший ответ — забудь про «вежливости». Будь точен, ясен в формулировке. Это сэкономит токены, деньги, электричество — и немного спасет планету.