Почему с ИИ стоит грубо общаться 24.07.2025, 15:25

Чем больше слов, тем выше энергозатраты.

Вежливость в общении с искусственным интеллектом — это приятно, но… неэффективно. Все больше специалистов утверждают: чем короче и точнее запрос, тем лучше результат и меньше вред для планеты, пишет Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Каждое слово, которое мы вводим в ChatGPT, Gemini, Claude — это токен. Чем больше токенов, тем выше энергозатраты. По словам эксперта Алеша Вилка, вежливые слова вроде «пожалуйста» или «спасибо» увеличивают длину запроса на 15–40%, но не несут смысловой пользы. Это значит — выше стоимость обработки.

«Быть вежливым с ИИ — это как вставлять «пожалуйста» в программный код. Это не имеет смысла», — говорит инженер SAS Бретт Смит. — «ИИ — не человек, ему не нужно сочувствие. Это инструмент, как молоток. С молотком мы не церемонимся».

Грег Осури из компании Akash напоминает, что обработка запросов в ИИ требует в 10–15 раз больше энергии, чем обычный поиск в Google. Это мегаватты энергии и миллионы литров воды на охлаждение дата-центров.

Руководитель по ИИ из Aera Technology Мустафа Кабул подчеркивает, что даже одна лишняя вежливая фраза, многократно повторяющаяся в бизнес-процессах, способна вызвать цепную реакцию задержек.

Вывод ясен: хочешь получить лучший ответ — забудь про «вежливости». Будь точен, ясен в формулировке. Это сэкономит токены, деньги, электричество — и немного спасет планету.

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