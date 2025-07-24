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Путинист Басков тает на глазах из-за болезни

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  • 24.07.2025, 15:29
  • 2,412
Путинист Басков тает на глазах из-за болезни
Николай Басков

Это классический пример катаболического состояния.

Певец-путинст Николай Басков, который поддерживает военное вторжение России в Украину, стал таять на глазах, пишет «Главред».

Российские СМИ решили обратиться к врачу, чтобы выяснить, почему артист стал таять на глазах.

Сам путинист сказал, что сильное похудение было вызвано не диетой, а вирусной инфекцией. В течение нескольких недель он питался исключительно легкими супами и жидкой пищей, терял голос, страдал от высокой температуры и постоянного кашля.

По его словам именно это и привело к стремительной потере веса.

«Это классический пример катаболического состояния. При нем организм буквально поедает сам себя, когда не получает достаточного количества энергии извне. Такой способ снижения массы тела нельзя считать безопасным», - сообщила врач Кристина Пришвина.

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