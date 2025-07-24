Путинист Басков тает на глазах из-за болезни

Путинист Басков тает на глазах из-за болезни2
- 24.07.2025, 15:29
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Это классический пример катаболического состояния.
Певец-путинст Николай Басков, который поддерживает военное вторжение России в Украину, стал таять на глазах, пишет «Главред».
Российские СМИ решили обратиться к врачу, чтобы выяснить, почему артист стал таять на глазах.
Сам путинист сказал, что сильное похудение было вызвано не диетой, а вирусной инфекцией. В течение нескольких недель он питался исключительно легкими супами и жидкой пищей, терял голос, страдал от высокой температуры и постоянного кашля.
По его словам именно это и привело к стремительной потере веса.
«Это классический пример катаболического состояния. При нем организм буквально поедает сам себя, когда не получает достаточного количества энергии извне. Такой способ снижения массы тела нельзя считать безопасным», - сообщила врач Кристина Пришвина.