Украинские F-16 получили специализированные машины для мобильных операций 24.07.2025, 16:11

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Комплексы значительно упрощают подготовку истребителей к боевым вылетам.

Вооруженные силы Украины получили новый комплект специализированных автомобилей, предназначенных для обслуживания и сопровождения американских истребителей F-16 в условиях постоянной смены позиций, пишет TWZ (перевод — сайт Charter97.org).

Это часть стратегии рассредоточенного базирования, позволяющей минимизировать риск ударов со стороны России и сохранить боеспособность авиации.

Благотворительный фонд «Вернись живим» сообщил о передаче двух комплектов техники, включающих мастерские на базе автомобилей Iveco, грузовики с кранами для подвески вооружения, пикапы Peugeot для персонала, а также мобильный командный пункт на базе 6×6 MAN с прицепом, в котором возможно как планирование миссий, так и отдых экипажа.

Часть средств выделила государственная компания «Укрнафта». По словам директора фонда Тараса Чмута, проект позволит максимально эффективно использовать F-16 в условиях активных боевых действий, где скорость и мобильность играют критическую роль.

Комплексы значительно упрощают подготовку истребителей к боевым вылетам — теперь вместо 10–12 человек для подвески боеприпасов достаточно троих. Это особенно важно в условиях нехватки квалифицированных специалистов и постоянно меняющегося расположения баз.

Опыт Украины в мобильных операциях уже изучается вооруженными силами США, которые адаптируют аналогичные подходы (Agile Combat Employment) для потенциальных конфликтов, включая возможные действия в Тихоокеанском регионе.

Новые машины обеспечивают быструю передислокацию и поддержку F-16 в полевых условиях, позволяя украинским ВВС сохранять гибкость и выживаемость в условиях полномасштабной войны.

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