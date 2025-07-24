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Российский ГАЗ вслед за «АвтоВАЗом» переходит на 4-дневную неделю

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  • 24.07.2025, 18:09
Российский ГАЗ вслед за «АвтоВАЗом» переходит на 4-дневную неделю

Из-за обвала авторынка.

После того как крупнейший автопроизводитель России — «АвтоВАЗ» — объявил о планах перевести сотрудников на сокращенную рабочую неделю из-за резкого падения авторынка, аналогичное решение принял Горьковский автозавод (ГАЗ). Как рассказали «Коммерсанту» в пресс-службе ГАЗа, с начала августа предприятие в Нижнем Новгороде переходит на четырехдневный режим работы. Это вынужденная мера на фоне кризиса на рынке коммерческого транспорта, пояснили в пресс-службе.

«В условиях высокой ключевой ставки и отсутствия доступных финансовых инструментов для покупки автомобилей, рынок за первое полугодие просел почти на 40% в сегменте среднетоннажных грузовиков, на 30% — в сегменте легких коммерческих машин и на 60% — по автобусам», — сообщили в компании. Сокращение рабочей недели, по мнению руководства ГАЗа, позволит сохранить коллектив, подстроить производственные объемы под текущий спрос и распределить нагрузку более равномерно. В рамках оптимизации предприятие также снижает затраты по разным направлениям, при этом все соцгарантии для сотрудников сохраняются в полном объеме.

С 21 июля по 3 августа работники завода находятся в плановом корпоративном отпуске с полным сохранением заработной платы. Некоторые подразделения продолжают работу по индивидуальному графику. После окончания отпуска и до конца августа предприятие будет функционировать по укороченному режиму — четыре дня в неделю. Однако четырехдневка может сохраниться и дольше: решение о графике с сентября будет приниматься ежемесячно в зависимости от ситуации на рынке.

О переходе на аналогичный режим 22 июля сообщил «АвтоВАЗ». Там также объяснили возможное сокращение недели падением продаж, вызванным высокой ставкой ЦБ и конкуренцией со стороны импортных автомобилей. По данным самой компании, в 2025 году рынок легковых машин в РФ может упасть на 25% — до 1,1 млн штук. Прогноз Ассоциации европейского бизнеса оценивает спад на уровне 24%.

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