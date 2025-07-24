Лукашенко просит у Кремля денег

Лукашенко просит у Кремля денег1
- 24.07.2025, 18:49
На нефтепереработку и рефинансирование долгов.
Минск ведет с Кремлем переговоры о привлечении российского финансирования для белорусских инвестиционных проектов, рефинансировании существующих долгов и предоставлении новых кредитов. Об этом министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов заявил на полях Международной экологической конференции в Горно-Алтайске, пишет БелТА.
Одним из приоритетных направлений, по словам министра, остается поддержка нефтеперерабатывающей отрасли и финансирование белорусского бюджета.
— Мы активно взаимодействуем по финансированию как инвестиционных проектов, так и прямого финансирования. Вот эти вопросы как раз и обсуждаются, — заявил глава Минфина, не уточняя, о каких суммах идет речь.