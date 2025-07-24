закрыть
24 июля 2025, четверг, 19:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко просит у Кремля денег

1
  • 24.07.2025, 18:49
Лукашенко просит у Кремля денег

На нефтепереработку и рефинансирование долгов.

Минск ведет с Кремлем переговоры о привлечении российского финансирования для белорусских инвестиционных проектов, рефинансировании существующих долгов и предоставлении новых кредитов. Об этом министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов заявил на полях Международной экологической конференции в Горно-Алтайске, пишет БелТА.

Одним из приоритетных направлений, по словам министра, остается поддержка нефтеперерабатывающей отрасли и финансирование белорусского бюджета.

— Мы активно взаимодействуем по финансированию как инвестиционных проектов, так и прямого финансирования. Вот эти вопросы как раз и обсуждаются, — заявил глава Минфина, не уточняя, о каких суммах идет речь.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип