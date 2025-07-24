Лукашенко просит у Кремля денег 1 24.07.2025, 18:49

На нефтепереработку и рефинансирование долгов.

Минск ведет с Кремлем переговоры о привлечении российского финансирования для белорусских инвестиционных проектов, рефинансировании существующих долгов и предоставлении новых кредитов. Об этом министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов заявил на полях Международной экологической конференции в Горно-Алтайске, пишет БелТА.

Одним из приоритетных направлений, по словам министра, остается поддержка нефтеперерабатывающей отрасли и финансирование белорусского бюджета.

— Мы активно взаимодействуем по финансированию как инвестиционных проектов, так и прямого финансирования. Вот эти вопросы как раз и обсуждаются, — заявил глава Минфина, не уточняя, о каких суммах идет речь.

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