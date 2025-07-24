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Россия стягивает системы РЭБ ближе к границам НАТО

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  • 24.07.2025, 19:23
  • 2,726
Россия стягивает системы РЭБ ближе к границам НАТО

Эстония бьет тревогу.

Россия разместила свои системы радиоэлектронной борьбы в непосредственной близости к границе с Эстонией. Это вызывает беспокойство в странах Балтии.

Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро, сообщает Bloomberg.

По данным эстонских властей, российская армия доставила дополнительное оборудование для глушения радиосигналов в район Кингисеппа, города, расположенного примерно в 20 километрах от границы с Эстонией.

Агентство внутренней безопасности страны контактировало с российскими военными по поводу этой разработки.

В то же время Министерство обороны России пока не комментировало эту информацию.

Отмечается, что такое оборудование использовалось на поле боя в Украине для перехвата навигационных сигналов беспилотников. Однако радиоэлектронная борьба также вызывает серьезные помехи для Глобальной системы позиционирования, или GPS, которую используют коммерческие самолеты и корабли.

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