Россия стягивает системы РЭБ ближе к границам НАТО

Россия стягивает системы РЭБ ближе к границам НАТО7
- 24.07.2025, 19:23
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Эстония бьет тревогу.
Россия разместила свои системы радиоэлектронной борьбы в непосредственной близости к границе с Эстонией. Это вызывает беспокойство в странах Балтии.
Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро, сообщает Bloomberg.
По данным эстонских властей, российская армия доставила дополнительное оборудование для глушения радиосигналов в район Кингисеппа, города, расположенного примерно в 20 километрах от границы с Эстонией.
Агентство внутренней безопасности страны контактировало с российскими военными по поводу этой разработки.
В то же время Министерство обороны России пока не комментировало эту информацию.
Отмечается, что такое оборудование использовалось на поле боя в Украине для перехвата навигационных сигналов беспилотников. Однако радиоэлектронная борьба также вызывает серьезные помехи для Глобальной системы позиционирования, или GPS, которую используют коммерческие самолеты и корабли.