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Сербия решила вернуть себе все свое золото

  • 24.07.2025, 19:58
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Сербия решила вернуть себе все свое золото

Белград хочет перевезти домой золотые резервы стоимостью около $6 млрд.

Центральный банк Сербии решил перевезти все свои золотые резервы стоимостью около $6 млрд домой, сообщает Bloomberg. Таким образом, республика станет первой страной Восточной Европы, которая не будет хранить свои золотые слитки за рубежом, отмечает агентство.

«Возвращая золото в страну, Народный банк Сербии стремится повысить доступность и безопасность золотых резервов в периоды кризиса и неопределенности», — заявил регулятор. Там добавили, что усилия по репатриации золотого запаса Сербией начались в 2021 году «в условиях возросшей глобальной неопределенности».

С 2019 по 2024 год Сербия закупила за рубежом 17 т золота, не менее 19 т хранится у местного подразделения Zijin Mining Group Co. Таким образом, общие запасы республики составляют 50,5 т, все они хранятся в Белграде, за исключением 5 т, купленных в прошлом году, — этот объем золота все еще находится в Швейцарии. По текущим спотовым ценам на золото он оценивается примерно в $6 млрд, сообщает Bloomberg.

Оставшиеся объемы золота будут возвращены в Сербию «как можно скорее», заявила на прошлой неделе глава ЦБ Йоргованка Табакович. Центробанк подчеркнул, что взвесил все за и против, прежде чем принять решение о репатриации.

По оценкам агентства, доля золотого запаса региона, хранящегося дома, составляет примерно от 25% в Польше до 86% в Венгрии.

Значительная часть мировых золотых запасов находится в Банке Англии в Лондоне — мировом центре торговли драгоценными металлами. Речь идет о примерно $550 млрд. Федеральный резервный банк Нью-Йорка также хранит золото для других стран, включая Германию и Нидерланды, отмечает Bloomberg.

Призывы вернуть золотой запас весной звучали и в Германии.

ФРГ обладает вторым по величине золотым запасом в мире после США — 3375 т, или 270 тыс. слитков по 12,5 кг каждый. Запасы страны оцениваются приблизительно в €280 млрд, отмечал телеканал ZDF в марте. Более трети золотых слитков на €100 млрд в настоящее время хранится в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

Немецкий Христианско-демократический союз (ХДС) обсуждает возможность вывода из США золотого запаса в связи с опасениями, что Вашингтон больше не является надежным партнером из-за непредсказуемой политики Дональда Трампа. Об этом, в частности, говорил член ХДС Марко Вандервиц. Он уже пытался добиться возможности посетить золотые запасы и лично осмотреть их, но в 2012 году его просьба была отклонена. Речь идет о 1200 т немецкого золота, хранящихся в США.

«В лице Федерального резервного банка Нью-Йорка у нас есть надежный и заслуживающий доверия партнер для хранения наших запасов», — заявили вместе с тем Reuters в Бундесбанке в мае.

О призывах к Германии и Италии забрать хранящиеся в США золотые запасы на общую сумму $245 млрд в Европу на фоне «геополитической нестабильности» и критики Трампа в адрес главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в июне писала также Financial Times.

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