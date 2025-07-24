Столицу Ирана могут перенести

Столицу Ирана могут перенести3
- 24.07.2025, 20:38
- 3,290
У Тегерана закончилась вода.
Иран столкнулся с беспрецедентным водным кризисом, который уже повлиял на жизнь миллионов людей и работу государственных учреждений. В ответ на ухудшение ситуации президент страны Масуд Пезешкиан не исключил возможности переноса столицы из Тегерана.
Как сообщает Spigel.de, президент Ирана назвал ситуацию с водоснабжением столицы «серьезной» и заявил, что стране придется рассматривать даже перенос административного центра как вариант спасения.
По словам Пезешкиана, «у Тегерана действительно закончилась вода». Сейчас в городе живут около 15 миллионов человек, и кризис уже повлиял на работу государственных структур и промышленных предприятий.
Как пишет The Guardian, на этой неделе Иран пережил самые жаркие дни с начала года — и, возможно, самые высокие температуры в мире: в отдельных регионах страны столбик термометра поднимался от +50,3°C до +52,8°C.
При этом за последние пять лет в стране наблюдается рекордно низкий уровень осадков, водохранилища почти иссякли, электростанции работают с перебоями, а обеспечение электроэнергией часто нарушается.
По данным государственного информационного агентства IRNA, одно из крупнейших иранских водохранилищ может полностью высохнуть в течение четырех недель.
На семи крупных плотинах уровень воды опустился ниже 10%, а в провинциях Хормозган и Фарс некоторые плотины уже совсем без воды. Климатические эксперты отмечают, что около 80% водохранилищ практически пустые. В ближайшие два месяца нормальное водоснабжение маловероятно — пока дожди осенью не улучшат ситуацию.
В ответ на катастрофу правительство закрыло все школы и государственные учреждения как минимум до субботы. Многие фабрики приостановили работу, что привело к снижению производства и угрозе массовых увольнений. Официальная представительница правительства Фатеме Махаджерани назвала ситуацию «стихийным бедствием».
Десятки тысяч жителей столицы начали массово покидать город и переезжать в северные провинции, в том числе к Каспийскому морю, где проблем с водоснабжением пока нет. На фоне кризиса все громче звучит критика в адрес исламского режима и местных властей, которых обвиняют в неэффективном управлении и неспособности ответить на вызовы, связанные с климатическими изменениями.