Лукашенко заявил, что готовится к войне

Лукашенко заявил, что готовится к войне15
- 24.07.2025, 20:40
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Диктатор также рассказал, куда пойдут его пропагандистки, если война начнется.
«Вот так, девчонки, готовьтесь. Война начнется — пойдете», — сказал, указав на поле, Александр Лукашенко 24 июля пропагандисткам своего пула.
Тему войны Александр Лукашенко в очередной раз поднял, «инспектируя в полях ход уборочной кампании» в Смолевичском районе Минской области, передает «Зеркало».
Диктатор, который уже 31 год правит страной, сказал, что завидует руководительнице сельхозпредприятия «Озерицкий-Агро» Анжелике Гущене, потому что у нее «самая лучшая работа». Лукашенко подчеркнул, что должности лучше этой — нет.
— Самая тяжелая и самая… — запнулась Анжелика Гущеня.
— Интересная, — подсказал чиновник из свиты Лукашенко.
— Интересная, да, — тихо согласилась руководительница хозяйства.
— Ну тяжелая, конечно. Любая работа, если относится к ней ответственно, — тяжелая. С ума можно сойти, — заявил Лукашенко.
Далее узурпатор заявил, что ему «часто снится» работа в совхозе «Городец» (Шкловский район), которым он руководил с 1987 по 1994 год. Отметим, что ровно о том же он рассказывал две недели назад гендиректору агрокомбината «Заря» Екатерине Заровской во время рабочей во время рабочей поездки в Могилевскую область.
Порассуждав в очередной раз о «лучшей работе», Лукашенко вдруг обратился к пропагандисткам своего пула:
— Вот так, девчонки, готовьтесь. Война начнется — пойдете как минимум…
— Хлеб печь, — закончил мысль за Лукашенко один из чиновников его свиты.
— Мы надеемся, что не начнется, — добавила одна из сотрудниц госСМИ.
— Да. Я тоже надеюсь. Но к войне готовлюсь. На всякий случай, — отметил Лукашенко.