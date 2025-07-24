Лукашенко заявил, что готовится к войне 15 24.07.2025, 20:40

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Диктатор также рассказал, куда пойдут его пропагандистки, если война начнется.

«Вот так, девчонки, готовьтесь. Война начнется — пойдете», — сказал, указав на поле, Александр Лукашенко 24 июля пропагандисткам своего пула.

Тему войны Александр Лукашенко в очередной раз поднял, «инспектируя в полях ход уборочной кампании» в Смолевичском районе Минской области, передает «Зеркало».

Диктатор, который уже 31 год правит страной, сказал, что завидует руководительнице сельхозпредприятия «Озерицкий-Агро» Анжелике Гущене, потому что у нее «самая лучшая работа». Лукашенко подчеркнул, что должности лучше этой — нет.

— Самая тяжелая и самая… — запнулась Анжелика Гущеня.

— Интересная, — подсказал чиновник из свиты Лукашенко.

— Интересная, да, — тихо согласилась руководительница хозяйства.

— Ну тяжелая, конечно. Любая работа, если относится к ней ответственно, — тяжелая. С ума можно сойти, — заявил Лукашенко.

Далее узурпатор заявил, что ему «часто снится» работа в совхозе «Городец» (Шкловский район), которым он руководил с 1987 по 1994 год. Отметим, что ровно о том же он рассказывал две недели назад гендиректору агрокомбината «Заря» Екатерине Заровской во время рабочей во время рабочей поездки в Могилевскую область.

Порассуждав в очередной раз о «лучшей работе», Лукашенко вдруг обратился к пропагандисткам своего пула:

— Вот так, девчонки, готовьтесь. Война начнется — пойдете как минимум…

— Хлеб печь, — закончил мысль за Лукашенко один из чиновников его свиты.

— Мы надеемся, что не начнется, — добавила одна из сотрудниц госСМИ.

— Да. Я тоже надеюсь. Но к войне готовлюсь. На всякий случай, — отметил Лукашенко.

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