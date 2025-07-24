Литва заявила о готовности принять больше войск США и НАТО 24.07.2025, 20:58

Вильнюс завершил необходимую модернизацию инфраструктуры.

Литва готова принять дополнительные силы США и НАТО, заявил главнокомандующий вооруженными силами страны генерал Раймундас Вайкшнорас. По его словам, которые опубликованы на сайте армии страны, необходимая модернизация инфраструктуры завершена, что позволяет разместить больше союзных войск.

«Мы сделали всю необходимую модернизацию инфраструктуры-теперь мы можем принять еще больше войск союзников <...> Как принимающая страна, мы делаем все возможное, чтобы союзники чувствовали себя здесь готовыми», — заявил генерал.

Он отметил, что все рода войск Литвы — сухопутные, воздушные и морские — участвуют в учениях и операциях НАТО. В частности, Военно-морские силы задействованы в операции Baltic Sentry по защите критической морской инфраструктуры.

В литовском Минобороны в преддверии визита министров обороны стран Балтии в Вашингтон также напомнили о значимости американского контингета для страны.

«Литва придает большое значение присутствию вооруженных сил США в нашей стране и регионе как краеугольному камню безопасности. Мы ценим не только их присутствие, но и активное сотрудничество», — заявила министр обороны Довиле Шакалене.

Как отмечается в пресс-релизе, в ближайшем оборонном бюджете предусмотрено увеличение военных расходов до 5,25% ВВП. Также ведутся инвестиции в развитие боевых возможностей, инфраструктуры.

Оборонные закупки Литвы, отметила министр, на 20% связаны с контрактами с американскими компаниями. «Это больше, чем просто безопасность, это выражение стратегического партнерства», — подчеркнула Шакалене.

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