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Белорус был на борту разбившегося самолета в России

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  • 24.07.2025, 21:11
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Белорус был на борту разбившегося самолета в России

Он не выжил.

Утром 24 июля в Амурской области России разбился пассажирский самолет АН-24. На его борту было 43 пассажира и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил. Как стало известно «Зеркалу», среди пассажиров был и белорус Денис Козенко. У него осталась маленькая дочь.

Имя «Дзянис» «Зеркало» заметило в списке погибших пассажиров, которые опубликовал российский телеграм-канал «Инфо 24». Позже оно появилось и в списках других российских СМИ уже с фамилией. «Дзянис Казенка 21 марта 1995 года рождения» — так погибший значился в списках.

Источник «Зеркала» подтвердил, что Денис Козенко белорус. В его закрытом аккаунте во «ВКонтакте» значилось, что он родом из города Поставы Витебской области. Мы отыскали профиль мужчины в Instagram. Там указано, что он — сотрудник белорусской компании «Инноватек». Она занимается инновационными технологиями в сфере лесного хозяйства. Денис был инженером шеф-монтажа ЗКС-центров. Это комплексы, в которых выращивают саженцы для лесов.

Денис Козенко на работе в теплице6 которую устанавливает его компания. 3 июля 2024 года. Фото: страница беларуса в Instagram

«Восстанавливаю сибирский и дальневосточный лес», — написал мужчина в профиле. По данным «Зеркала», 24 июля мужчина находился в Хабаровске в командировке.

— Он уже уволился. Но упросился в последнюю командировку по договору подряда, — говорит наш источник.

Денис жил в Минске с женой и маленькой дочкой, которой не так давно исполнилось десять месяцев.

Между тем, по нашей информации, на борту был и коллега Дениса. Источник говорит, что он, вероятно, тоже гражданин Беларуси. Однако подтвердить эту информацию нам пока не удалось.

«Зеркало» попыталось выяснить, есть ли другие белорусы среди погибших, в посольстве нашей страны в России, но дозвониться до них не вышло. Не смогли ничего пояснить ни в пресс-службе МЧС Хабаровска, ни на горячей линии для родных погибших.

Напомним, утром 24 июля появилась информация о пропаже с радаров российского пассажирского самолета Ан-24, который следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Самолет пытался приземлиться, но ему мешала непогода. Воздушное судно заходило на второй круг для посадки, но оно резко пропало с радаров. Позже его обломки обнаружил вертолет Росавиации. На борту Ан-24 находились 49 человек, из них пять — дети, и шесть — члены экипажа. Никто из пассажиров и экипажа не выжил.

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