США разорвали переговоры с ХАМАС в Дохе 24.07.2025, 21:12

1,274

Израиль также отозвал свою переговорную группу для консультаций.

Американская делегация на переговорах о прекращении огня в секторе Газа возвращается из Катара в США после ответа ХАМАС на последнее предложение о перемирии, заявил посланник американского президента Стив Уиткофф, его слова приводит CNN.

По его словам, ответ ХАМАС «явно демонстрирует отсутствие желания достичь прекращения огня в Газе». Вашингтон теперь намерен рассмотреть «альтернативные варианты возвращения заложников домой и попытается создать более стабильную обстановку для жителей Газы», сказал Уиткофф. Команда США отозвана из Дохи «для консультаций», добавил он.

«Позор, что ХАМАС действовал столь эгоистично. Мы полны решимости положить конец этому конфликту и добиться постоянного мира в Газе», — заявил посланник.

Израиль также отозвал свою переговорную группу для консультаций. Однако, как сообщает CNN со ссылкой на израильский источник, это решение не является признаком кризиса на переговорах. По словам собеседника, израильская делегация была возвращена для «принятия решения относительно состояния переговоров».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com