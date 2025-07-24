Умер белорусский общественный деятель в США Вячка Станкевич 24.07.2025, 22:39

Ему было 92 года.

Умер белорусский общественный деятель в США Вячка Станкевич, сообщила в Facebook исследователь белорусской эмиграции Наталья Гордиенко. Ему было 92 года.

Вячка Станкевич родился в Вильнюсе 15 сентября 1932 года в семье известного языковеда и общественного деятеля Янки Станкевича и его жены Марии, по происхождению чешки.

В 1949 году вместе с родителями Вячка Станкевич приехал в США. Сначала поселился в Миннесоте, позже жил в Кливленде, где участвовал в создании белорусской футбольной команды «Погоня». В 1951—1954 годах служил в американской армии, после возвращения из которой жил в Нью-Йорке.

В 1959 году окончил Нью-Йоркский городской колледж с дипломом инженера-электроника. В 1968 году в Инженерном колледже Ньюарка (Нью-Джерси) получил степень магистра инженерии. Играл за нью-йоркскую футбольную команду «Беларусь». Был активным членом Объединения белорусской молодежи в Америке, председателем его нью-йоркского отделения, позже председателем Главного управления. Работал инженером в корпорациях ITT и Western Union. В 1963—1966 годах в связи с работой жил в Западной Европе, позже вернулся в Нью-Йорк.

Был членом Белорусско-Американского объединения, входил в руководство организации (председатель Главного управления в 1969—1971 и 2007—2011 годах). В 1988—1998 годах был руководителем Белорусской службы «Радыё Свабода». Затем вернулся в США.

В 2003 году принял руководство Фондом имени Льва Сапеги. Советник БНР, был избран заместителем председателя Рады. В 2009—2018 гг. был председателем Белорусского фонда Петра Кречевского. В 2013 году вместе с женой основал фонд Monroe-Vilnia Foundation для поддержки различных белорусских проектов.

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