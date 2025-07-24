Под Минском произошел мощный взрыв на газопроводе 24.07.2025, 23:29

Образовалась воронка.

Вечером 24 июля спасатели получили сообщение о взрыве возле агрогородка Атолино Минского района, сообщает пресс-служба МЧС.

После прибытия на место происшествия было установлено, что на картофельном поле произошел разрыв газопровода диаметром 700 мм. В результате взрыва образовалась воронка.

Пострадавших, как утверждается, нет, запах газа отсутствует, газоснабжение потребителей не нарушено.

Причина инцидента выясняется.

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