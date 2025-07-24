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По всей линии фронта в Украине перестали работать терминалы Starlink

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  • 24.07.2025, 23:08
По всей линии фронта в Украине перестали работать терминалы Starlink

Сообщают о массовом сбое.

По всей линии фронта на Украине перестали работать терминалы Starlink.

«В настоящее время Starlink испытывает перебои в обслуживании. Наша команда проводит расследование», — говорится на сайте Starlink.

Терминалы Starlink массово применяются украинскими военными для получения доступа в сеть. Она используется для коммуникации военнослужащих, навигации беспилотников, безэкипажных катеров и для других целей. Российские оккупанты тоже пользуются терминалами Starlink, только без лицензии.

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