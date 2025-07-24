По всей линии фронта в Украине перестали работать терминалы Starlink

По всей линии фронта в Украине перестали работать терминалы Starlink1
- 24.07.2025, 23:08
Сообщают о массовом сбое.
По всей линии фронта на Украине перестали работать терминалы Starlink.
«В настоящее время Starlink испытывает перебои в обслуживании. Наша команда проводит расследование», — говорится на сайте Starlink.
Терминалы Starlink массово применяются украинскими военными для получения доступа в сеть. Она используется для коммуникации военнослужащих, навигации беспилотников, безэкипажных катеров и для других целей. Российские оккупанты тоже пользуются терминалами Starlink, только без лицензии.