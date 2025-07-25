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Дроны парализовали работу сразу восьми аэропортов России

  • 25.07.2025, 7:48
  • 1,114
Дроны парализовали работу сразу восьми аэропортов России

Из-за атаки беспилотников задержаны 25 рейсов.

Сразу в восьми аэропортах России введен план «Ковер». Причиной стала атака дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.

В частности, приостановлены полеты в авиагаванях Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова.

Над этими аэродромами временно закрыто воздушное пространство. Из-за атаки беспилотников задержаны 25 рейсов.

Добавим, что только в одном аэропорту Сочи из-за дронов задерживаются на вылет и прилет 45 самолетов.

Пассажиры особо не нервничают и ждут, когда отменят план «Ковер». Некоторые спят прямо на креслах в ожидании своего рейса.

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