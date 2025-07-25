В Ставропольском крае атакован завод «Невинномысский Азот» 1 25.07.2025, 8:14

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Это предприятие критически важное для военно-промышленного комплекса РФ.

В ночь на 25 июля россияне пожаловались на взрывы в Невинномысске Ставропольского края РФ. Утверждается, что неизвестные дроны атакуют химзавод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В частности, в 04:25 канал SHOT написал, что над Невинномысском было слышно более десятка взрывов.

По словам очевидцев, в северной части города было слышно от 10 до 15 взрывов. Причем звуки, как утверждается, слышно уже более часа, а над населенным пунктом видны вспышки в небе.

Предварительно, по неизвестным дронам якобы сработала система ПВО. Причем по последним данным, утверждается, что было «сбито» около 30 беспилотников. Перед этим губернатор Ставропольского края предупреждал о дроновой опасности.

В свою очередь ASTRA опубликовало видео, где видно вспышку в небе. По данным канала, беспилотники атакуют ОАО «Невынномысский Азот».

РосСМИ уточняют, что это российское химическое предприятие, которое является крупным производителем азотных удобрений и аммиака, а также входит группу «ЕвроХим».

Параллельно ASTRA пишет, что подтверждений информации об атаке дронов по предприятию - нет.

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Мер Невинномысска Михаил Миненков заявил, что в городе 37 прилетов, но якобы «без потерь» и разрушений. Также он призвал россиян «убрать панику и не распространять слухи».

Параллельно в соцсетях появляются кадры момента атаки по химзаводу.

Напомним, 14 июня руководитель ЦПД Андрей Коваленко уже писал об атаке на завод «Невынномысский Азот». Он тогда сообщил, что это предприятие критически важное для военно-промышленного комплекса РФ.

Он отметил, что завод ежегодно производит до миллиона тонн аммиака и более миллиона тонн аммиачной селитры.

Это, в свою очередь, ключевые компоненты для создания взрывчатых веществ, в частности артиллерийских снарядов, фугасов и реактивных зарядов, которые РФ активно применяет в войне против Украины.

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