Трамп удивил словами про Илона Маска 25.07.2025, 11:15

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Фото: Bloomberg

Президент США в очередной раз сменил риторику.

Президент США Дональд Трамп удивил общественность своим заявлением в поддержку компании Илона Маска Tesla, несмотря на публичную вражду с миллиардером.

Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social пост, в котором призвал поддержать бизнес Маска.

«Я хочу, чтобы Илон и все предприятия в нашей стране ПРОЦВЕТАЛИ», – написал глава Белого дома.

Однако даже такое заявление американского лидера не смогло остановить падение акций Tesla. После публикации отчетности за второй квартал котировки компании обвалились на 8,2%, а с начала года их стоимость снизилась уже более чем на 24%.

Причиной падения котировок стали слабые финансовые результаты. Tesla отчиталась о сокращении выручки на 12% и снижении прибыли на 16% в период с апреля по июнь.

При этом Илон Маск предупредил инвесторов о том, что в следующем году компанию могут ожидать «тяжелые кварталы». Кроме того, на бизнес Tesla негативно влияет обострение конкуренции на ключевых рынках, таких как Китай и Европа, а также политическая риторика самого Маска, которая отпугивает часть покупателей, к тому же не так давно в социальных сетях разгорелась жесткая перепалка между Трампом и Маском.

Президент США пригрозил приостановить государственные контракты с компаниями миллиардера, включая Tesla, если Маск продолжит свою нынешнюю политику. Однако уже в минувший четверг утром Трамп резко сменил тон и попытался успокоить инвесторов. «Все говорят, что я уничтожу компании Илона, лишив его части, если не всех крупных субсидий, которые он получает от правительства США. Это не так! Чем лучше идут дела у них, тем лучше идут дела у США, и это хорошо для всех нас», – написал глава Белого дома.

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