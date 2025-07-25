Bloomberg: Россия на пороге рецессии 1 25.07.2025, 11:22

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Центробанк РФ готовится к еще большему снижению ключевой ставки.

Центробанк РФ готовится ко второму подряд снижению ключевой ставки на фоне замедления инфляции и растущего давления со стороны бизнеса и властей, стремящихся не допустить рецессии, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

По данным опроса Bloomberg, большинство аналитиков ожидают, что в пятницу, 25 июля, ставка будет снижена до 18%. Некоторые эксперты допускают даже более существенное снижение.

Экономист инвестиционной компании «Финам» Ольга Беленькая отмечает, что Центробанк РФ должен реагировать на заметное замедление инфляции, иначе рискует перегреть экономику и усилить финансовое давление на бизнес.

В июне ЦБ уже снизил ставку с 21% до 20%, впервые с 2022 года. Несмотря на осторожность регулятора, последние макроэкономические данные говорят в пользу дальнейшего смягчения политики. Инфляция в июне замедлилась до уровня, близкого к целевым 4%, а недельные цены впервые снизились с сентября 2024 года.

Замедляется и деловая активность: министр экономики Максим Решетников предупредил о риске рецессии. Спрос падает, отрасли вне госсектора демонстрируют нестабильность. Из-за высоких ставок снижаются продажи жилья, автомобилей и мебели. «АвтоВАЗ» рассматривает сокращение рабочей недели.

Несмотря на рекордно низкую безработицу (2,2%), спрос на труд снижается, а рост зарплат замедляется.

Если текущие тренды сохранятся, Центробанк РФ может пойти на еще более решительные меры по снижению ставки, считает аналитик «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин: «Все последние данные подтверждают, что ситуация развивается именно в этом направлении».

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