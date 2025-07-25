Первого замглавы крупного новостного агентства России уволили после поездки в Азербайджан 2 25.07.2025, 11:34

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На форуме выступал президент страны Ильхам Алиев.

Михаил Гусман освобожден от должности первого заместителя генерального директора российского новостного агентства ТАСС. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ранее Гусмана критиковали Z-пропагандисты за поездку на форум, где выступал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В ТАСС Гусман проработал около 30 лет. За несколько дней до своего увольнения он посетил Шушинский Глобальный медиафорум в Азербайджане. Там первый замглавы ТАСС задал вопрос президенту страны Ильхаму Алиеву, отметив, что Баку ведет «совершенно уникальную внешнюю политику».

«Ваша политика основана на определенных, мне кажется, очень четких, очень выверенных политических принципах», — сказал Гусман, сравнив Алиева с «виртуозом-скрипачом».

После этого на Гусмана обрушились с критикой Z-пропагандисты. Они обвинили его в «русофобии». «Военкор» газеты «Комсомольская правда» Александр Коц и вовсе заявил, что Гусман «ездил бить челом перед президентом Азербайджана».

Крупный провоенный канал «Два майора» 24 июля с одобрением отозвался на новость об отставке Гусмана и также связал ее с поездкой в Азербайджан.

Напомним, отношения между Россией и Азербайджаном обострились после того, как 25 декабря 2024 года самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в Казахстане. По версии Азербайджана, борт был сбит российской ПВО, что привело к гибели 38 человек. В середине июля сообщалось, что Азербайджан готовится подать иск против Москвы в международный суд, так как до сих пор «не получил ни одного внятного ответа от российской стороны» о ходе расследования авиакатастрофы.

Кризис в отношениях Баку и Москвы обострился после гибели двух уроженцев Азербайджана Зияддина и Гусейна Сафаровых во время рейда силовиков в российском Екатеринбурге 27 июня 2025 года. Еще восемь человек позднее были арестованы.

Москва настаивает на том, что российские полицейские действовали в рамках закона. В Баку с этим не согласились и призвали расследовать обстоятельства гибели Сафаровых. Кроме того в Азербайджане были арестованы 13 граждан России, а также прошли обыски в редакции «Sputnik Азербайджана».

Как ранее отмечали аналитики, на фоне полномасштабной российской агрессии против Украины влияние Москвы к югу от российских границ, особенно в Армении и Азербайджане, заметно ослабевает.

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